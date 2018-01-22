محمد بن زايد: واثقون بقدرات الشباب

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - بمجلسه في قصر البحر اليوم - وفد فريق همة الذي يمثل كوكبة من شباب دائرة التخطيط العمراني والبلديات يرافقهم معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس الدائرة.

ورحب سموه بأعضاء الفريق الذين قدموا لسموه لمحة عن دور وأهداف الفريق في دعم وتفعيل مبادرات الدوائر ودعم الإدارات الداخلية والشركاء الاستراتيجيين لتحقيق أهدافهم ومبادراتهم.. إضافة إلى دورهم في إبداء الآراء والحلول الإبداعية لمشاريع الإدارات العليا.

وأكد صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على الدور الحيوي للشباب في العمل والإبداع والابتكار وأهمية إشراكهم والتعرف على أفكارهم .. معربا سموه عن ثقته بقدرتهم وكفاءتهم وتحملهم المسؤولية وتسخير طاقاتهم ومواهبهم تجاه رفعة وطنهم وتقدمه.

كما أكد سموه أهمية تقديم خدمات ذات جودة عالية في الهيئات والمؤسسات تلبي احتياجات المتعاملين وتتجاوز توقعاتهم.. متمنيا لأعضاء الفريق دوام النجاح والتوفيق داعيا إياهم إلى مواصلة بذل المساعي والجهود في تحقيق الأهداف وترجمة الأفكار إلى أفعال وإنجازات ملموسة على أرض الواقع.

من جانبهم .. أعرب أعضاء فريق همة عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. معربين عن اعتزازهم بالمشاركة في طرح المبادرات وتنفيذها ومتابعتها ضمن آلية عمل متطورة تهدف لتقديم الأفضل لمسيرة الوطن الخيرة.

وتنطلق رسالة شباب " همة " من العمل على تعزيز دور دائرة التخطيط العمراني والبلديات في تخطيط مستقبل واعد لإمارة أبوظبي عبر تفعيل دورهم القيادي والداعم والاستشاري.. حيث قام الفريق بإدارة 6 ورش عمل لاستقطاب أفكار الموظفين وتحفيزهم وتحسين بيئة العمل.

حضر مجلس سموه .. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي.