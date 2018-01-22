حمد الشرقي: الفجيرة تمتلك حضوراً استثمارياً دولياً

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أن البيئة الجاذبة للاستثمار والقوانين الاقتصادية المرنة في الدولة أسهمت في إطلاق الكثير من المشاريع الاستثمارية المختلفة في الفجيرة، وقال سموه: إن نجاح الإمارة في استقطاب عدد من دول العالم لتأسيس علاقات تعاون مشترك يعكس الحضور الاستثماري الدولي للفجيرة والرؤى المستقبلية للتنمية الشاملة فيها.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر الرميلة قومار اقساقالوف حاكم إقليم شمال كازاخستان والوفد المرافق له بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة.

علاقات ثنائية

ورحب صاحب السمو حاكم الفجيرة خلال اللقاء بالوفد الكازاخستاني مستعرضا مع أقساقالوف العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها وتأسيس علاقات التعاون الثنائي طويلة الأمد بين إقليم شمال كازاخستان وإمارة الفجيرة.

وشهد صاحب السمو حاكم الفجيرة وقومار أقساقالوف توقيع 4 مذكرات تفاهم لترسيخ التعاون بين الفجيرة وإقليم شمال كازاخستان في المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية والبحث العلمي، وتعد هذه الاتفاقيات باكورة الخطوات العملية لترسيخ التعاون بين الجانبين.

ووقع خالد الجاسم مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة وتورار إسكاكوف مدير غرفة رجال أعمال إقليم شمال كازاخستان مذكرة تفاهم بين الغرفتين، فيما وقع المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة وداورين جانداربيك نائب الحاكم وعمدة إقليم شمال كازاخستان مذكرة تعاون بين بلدية الفجيرة وبلدية إقليم شمال كازاخستان.

ووقع الشيخ الدكتور محمد بن صالح الشرقي نائب رئيس مجموعة الفجيرة الوطنية وإسزجان أورازالين رئيس مجلس إدارة شركة «سولتوستيك» الوطنية مذكرة تفاهم بين الجانبين، فيما وقع معالي سعيد محمد الرقباني رئيس مجلس الأمناء في جامعة الفجيرة وأيدوس موخاتايف نائب رئيس جامعة محافظة شمال كازاخستان مذكرة تفاهم بين الجامعتين.

ونصت مذكرة التفاهم بين غرفة الفجيرة وغرفة إقليم شمال كازاخستان على المساهمة في تنمية التعاون الفعال بين إمارة الفجيرة وإقليم شمال كازاخستان في المجالات التجارية والاقتصادية والائتمانية والمالية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك لمجتمع الأعمال في الإقليمين.. ويعمل كل طرف على تسهيل زيارة الوفود التجارية والاقتصادية للبلدين وإقامة العلاقات التجارية بين رجال الأعمال والتعاون في المسائل المتعلقة بالترويج المتبادل لمنتجات التصدير.

بحث علمي

ونصت مذكرة التعاون بين بلدية الفجيرة وبلدية إقليم شمال كازاخستان على تعزيز التعاون بين الهيئات والمؤسسات التي تعمل في مجال البحث العلمي والثقافة بالإضافة إلى الجامعات وتعزيز التعاون في مجال سياسات الاستثمار بين المنطقتين.. والتبادل الثقافي من خلال الإجراءات الهادفة إلى تنظيم الأنشطة الثقافية والفنية التي يمكن نقلها من مدينة إلى أخرى والربط بين المدينتين وفتح آفاق التواصل بين الجهات الفنية الخاصة بالمسارح من أجل تحديد مجالات التعاون في برامج الفنون الأدائية.

فيما نصت مذكرة تفاهم بين مجموعة الفجيرة الوطنية وشركة «سولتوستيك» الوطنية على إقامة شراكات مفيدة للطرفين في مجالات الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي والسياحة والصناعة.

تعاون تعليمي

ونصت مذكرة التفاهم والتعاون المشترك بين جامعة الفجيرة وجامعة محافظة شمال كازاخستان على تطوير سبل التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والتفاهم المتبادل بين الجامعتين والمساعدة في توقيع اتفاقيات البرامج الأكاديمية المزدوجة «الدرجات العلمية المزدوجة».