محمد بن زايد يؤكد أهمية التضامن المشترك لحفظ هوية القدس

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف أهمية البناء على نتائج «مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس» من خلال التضامن المشترك لحفظ هويتها وحماية مقدساتها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه سموه من فضيلة شيخ الأزهر.

وتعرف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من الدكتور أحمد الطيب على نتائج «مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس» الذي نظمه الأزهر الشريف، بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس وتأكيد هويتها، وأهمية التنسيق بين الجهات في العالمين العربي والإسلامي، من أجل تحقيق التضامن ومواجهة التحديات التي تحيط بالمقدسات الإسلامية ودرء المخاطر عنها.

وثمن سموه مبادرات شيخ الأزهر لنصرة مدينة القدس، وتأكيد عروبتها، وبناء موقف عربي وإسلامي تجاه حماية مقدساتها، إضافة إلى مواقفه الداعمة لقضايا الإسلام والمسلمين، وجهوده في إعلاء قيم التسامح والتعايش، ونبذ خطاب الكراهية الذي يحض على العنف والإرهاب، ويشوه صورة الإسلام وتعاليمه السمحة.

وعبّر فضيلة شيخ الأزهر الشريف عن شكره وتقديره لمواقف دولة الإمارات، ودعمها للقضايا التي تخدم المسلمين، وتحقق مصالحهم وتدافع عن مقدساتهم.