«حميد الخيرية» تنفذ 23 مشروعاً بـ 17.5 مليون درهم في عام الخير

بلغت قيمة المشاريع، التي نفذتها مؤسسة الشيخ حميد بن راشد النعيمي الخيرية، في عجمان خلال عام الخير 17.5 مليون درهم، وعددها 23 مشروعاً، وخصصت لدعم الأسر المتعففة، وتوفير سبيل الحياة الكريمة للمحتاجين، كما شهد عام الخير تنفيذ العديد من المبادرات الإنسانية الهادفة إلى تعزيز التكافل والتضامن المجتمعي وتعزز التعاون ما بين أفراد المجتمع.

وقالت الشيخة عزة النعيمي المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد الخيرية لـ«البيان» إنه تم بحمد الله تنفيذ 23 مشروعاً خيرياً وإنسانياً، واستفاد منهم 130 ألف شخص طيلة العام الماضي، وجاء تنفيذ هذه المشاريع تزامناً مع عام الخير، وذلك إيماناً لدور المؤسسة في دعم الأسر المتعففة، لافته إلى أنه تم توزيع زكاة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان لـ12 ألف شخص، كما استفاد من مشروع إفطار الصائم خلال شهر رمضان المبارك

عدد 160 ألف صائم طيلة شهر رمضان المبارك العام الماضي، وتوزيع المير الرمضاني على الأسر المتعففة، واستفاد من المشروع 3 آلاف شخص، كما تم توزيع زكاة الفطر على ألفي محتاج، وكسوة العيد واستفاد منها 300 شخص.

وأكدت المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد الخيرية اهتمام المؤسسة خلال عام الخير بمضاعفة المبادرات الإنسانية والأعمال الخيرية، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ مشروع الحقيبة الشتوية واستفاد من المشروع 500 من شريحة العمال، كما تم تنفيذ مشروع كفالة الأيتام على 250 يتيماً بتقديم الدعم إليهم ورعايتهم طيلة العام الماضي.

كما واصلت المؤسسة أعمالها الخيرية خلال عام الخير، حيث تم إطلاق مبادرة إسعاد أصحاب الهمم واستفاد منها 20 مستفيداًً.