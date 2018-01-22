حاكم رأس الخيمة وولي العهد يحضران عقد قران صقر بن عمر القاسمي

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، مساء أمس، مأدبة العشاء التي أقيمت بمناسبة عقد قران الشيخ صقر بن عمر بن عبد الله القاسمي، إلى كريمة أحمد عمران تريم.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في الشارقة، الشيخ عمر بن عبد الله القاسمي، والشيخ عبد الله بن أحمد المعلا، والشيخ حميد بن عبد الله القاسمي، والشيخ أحمد بن حميد القاسمي، والشيخ أحمد بن سالم القاسمي، والشيخ فاهم بن عبد الله القاسمي، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، والشيخ عبد الله بن حميد بن عبد الله القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ صقر بن حميد بن عبد الله القاسمي عضو مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، والشيخ محمد بن حميد بن عبد الله القاسمي العضو المنتدب لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، والشيخ فيصل بن عبد الله بن أحمد المعلا، والشيخ محمد بن عبد الله بن أحمد المعلا، والشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس دائرة الميناء الجمارك في عجمان، وعدد من الشيوخ، وخالد عبد الله عمران تريم رئيس مجلس إدارة دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر، رئيس تحرير جريدة الخليج.