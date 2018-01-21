جناح جو شرطة رأس الخيمة ينفذ 135 مهمة جوية خلال عام 2017

نفذ قسم جناح الجو بإدارة المهام الخاصة للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة 135 مهمة جوية خلال العام المنصرم 2017 كان أبرزها المشاركة في فعاليات نظمتها جهات حكومية ومحلية بالإمارة.

وقال المقدم طيار سعيد راشد اليماحي رئيس قسم جناح الجو بأن القسم يتولى تنفيذ العديد من المهام الحيوية والهامة في البحث والانقاذ التي بلغت نحو 21 مهمة، إضافة إلى المشاركة في احتفالات اليوم الوطني ويوم العلم وإطلاق مبادرتين هما إسعاد اليتيم، اليوم الرياضي الوطني ، والمشاركة في عدد من المهام الإنسانية تتمثل في نقل المرضى وعمليات التدريب وغيرها من المهام اليومية على مدار العام.

وأكد اليماحي أن أفراد القسم على أهب الاستعداد والجاهزية التامة لتلقي كافة البلاغات على مدار الساعة، وأنهم قادرين على الوصول لمختلف المناطق الوعرة التي يصعب على الدوريات الوصول إليها. مشيراً إلى أن القسم يضم خمسة طائرات مروحية مجهزة بجميع المعدات اللازمة لتقديم الاسعافات الأولية وعمليات الانقاذ اللازمة ليؤكدوا سيطرتهم الأمنية على أجواء الإمارة جوياً.