«دبي بوست» تختتم ورشة عمل لتعليم الأطفال أساسيات الصحافة

اختتمت منصّة «دبي بوست» مبادراتها لـ«عام الخير» بإقامة ورشة عمل لتعليم أساسيات العمل الصحافي لمجموعة من الأطفال، تحت عنوان «الصحفي الصغير»، بالتعاون مع مبادرة «عرب راما» التي تسعى إلى إحياء حُب اللغة العربية، عبر إقامة نشاطات تفاعليّة ومرحة في دبي، تسهّل عملية التعليم.

واعتبرت المنصّة، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، ورشة العمل التي أقيمت على مدى يومين، والتي تم فيها إلقاء محاضرات وإقامة نشاطات متعلقة بالكتابة الصحافية بالعربية، وإلقاء الأخبار بأسلوب إذاعي، والتصوير، والمونتاج، لثمانية أطفال، جزءاً من مسؤوليتها المجتمعية.

وأكدّت رئيسة تحرير «دبي بوست»، خديجة المرزوقي، أن المبادرة «تهدف إلى زرع حب مهنة الصحافة في الأطفال، إضافة إلى تأكيد أهمية لغتنا الأم، العربية، في هذه المهنة، وفي وسائل التواصل المختلفة في حياتنا الشخصية والمهنية».

وأضافت: «تكللت ورشة العمل بالنجاح، وأعرب القائمون على (عربراما) عن سعادتهم بردود أفعال الأطفال، وهو الأمر الذي يسعدنا نحن كذلك في ظل الاهتمام البالغ من حكومتنا الرشيدة باللغة العربية».

وأشارت المرزوقي إلى أن «تعليم أساسيات العمل الصحافي يعتبر خاتمة المبادرات الأخرى التي نفّذتها (دبي بوست) في عام الخير، والتي هدفت إلى تكريس روح التطوع وخدمة الوطن، وذلك عبر تنفيذ أعمال مرئية تحت عنوانَيّ (الخير للغير) و(أبطال التطوع)».

وتعتبر سمر الماشطة صاحبة فكرة «عربراما»، وهي أم تسعى إلى زرع حب اللغة العربية في الجيل الجديد من الأطفال العرب الذي تشعر بأن الكثيرين منهم لا يعتبرونها لغتهم الأولى، نظراً إلى طبيعة تعليمهم الدراسي أو خلفياتهم الثقافية أو طريقة نشأتهم.