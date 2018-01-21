«سفراء السعادة» يقرأون في خصال زايد

نظم فريق سفراء السعادة التطوعي التابع لشبكة رؤية الإمارات الإعلامية أول جلسة عصفٍ ذهني في عام 2018 «عام زايد»، بحضور الرئيس التنفيذي للشبكة المستشار الإعلامي عبدالله الشحي، ومدير الفريق الإعلامي محمد الكشف، إلى جانب أكثر من 30 متطوعاً.

واستهل محمد الكشف الجلسة متوجهاً بفائق الشكر والتقدير إلى المتطوعين إزاء جهودهم المبذولة خلال العام المنصرم، وتواجدهم في شتى الفعاليات والمناسبات التي شهدتها الدولة، موجهاً ببذل المزيد من العطاء انطلاقاً من قول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، «عندما يفاخر الناس بإنجازات نحن نفاخر بأننا أبناء زايد الخير، وعندما يتحدث الناس عن تاريخ نحن نتحدث عن تاريخ من الخير بدأ مع قيام دولتنا».

وتمحورت الجلسة حول الصفات التي تحلى بها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل النهيان، طيب الله ثراه، بالإضافة إلى ما يحبه من أفعال أسهمت في بناء الإمارات وتطورها، وسيكون لها دور مهم في استمرارية ازدهارها.

وخلصت الجلسة إلى عدة مقترحات منها إطلاق عدد من المبادرات في المجال الزراعي والبيئي بهدف زيادة رقعة المساحات الخضراء في الدولة، بالإضافة إلى مبادرات لإسعاد الجمهور من موظفين ومتعاملين.