مركز الأرصاد يحذر من رياح محملة بالغبار حتى الاثنين المقبل

حث المركز الوطني للأرصاد مرضى الحساسية والأزمات الربوية ومستخدمي الطرق وقائدي المركبات ومرتادي البحر على أخذ كافة الاحتياطات المناسبة لتعرض الدولة لرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة.

وأوضح أن هذه الرياح من شأنها أن تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية إلى ما بين 1000 – 3 آلاف متر على مختلف المناطق.. مع ارتفاع موج البحر في الخليج العربي ليصبح مضطربا إلى شديد الاضطراب حيث يتراوح ارتفاع الموج من 7 – 9 أقدام ويصل إلى 12 قدما في العمق ومضطربا في بحر عمان مع ارتفاعه في العمق ليصل من 5 – 7 أقدام اعتباراً من الساعة 7 مساء اليوم وحتى الساعة الساعة 2 من يوم الاثنين المقبل.

