300 خبير يشاركون في «أهداف التنمية المستدامة» 10 فبراير

أعلنت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة أن النسخة الثالثة من ملتقى «أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ» التي ستنطلق في دبي يوم 10 فبراير المقبل، عشية انطلاق أنشطة وفعاليات القمة العالمية للحكومات 2018 سيشارك فيه أكثر من 300 من المسؤولين الحكوميين والخبراء العالميين من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومختلف أنحاء العالم من حكومات ومؤسسات دولية وشركات عالمية وجهات أكاديمية، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في الإمارات، وذلك لمناقشة أحدث المستجدات في المسيرة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ورحبت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة باستمرارية ملتقى «أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ» لهذا العام وبمواظبة مسيرة النجاح الذي بدأ منذ ثلاثة أعوام.

وأكدت معاليها على أهمية مخرجات الملتقى والتي ستسلط الضوء على مجموعة منتقاة من أفضل وأنجح الممارسات العالمية من قبل دول عالمية وضعت خططاً وطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددة على أهمية العمل التشاركي بين مختلف الجهات في الدولة واستغلال فرصة تواجد أهم الخبراء العالميين وذلك للاستفادة من كل من الخبرات المتنوعة في مختلف المجالات والقطاعات، وبالأخص تلك المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات والآراء والأفكار وإشراك المجتمع الإماراتي بمختلف شرائحه في عملية تحقيق هذه الأهداف.

من جهته أكد عبدالله ناصر لوتاه، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والمدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأن أجندة الملتقى هذا العام ستركز على مواضيع العلوم والتكنولوجيا والابتكار عبر الشراكات لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يتوقع أن يستقطب حلولاً عالمية إبداعية وتساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتقدم فيها مثل وضع الخطط والهياكل الإدارية وحملات التوعية الإبداعية وطرق جديدة لاستخلاص البيانات أو نشر الأدوات التحليلية المتطورة.