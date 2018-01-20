سعيد بن طحنون رئيساً فخرياً لمركز الصدارة «أصحاب الهمم» في العين

اختار مجلس إدارة مركز الصدارة للرعاية والتأهيل «أصحاب الهمم» في مدينة العين، الشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيساً فخرياً للمركز؛ وذلك تقديراً لجهوده ودعمه المستمر في مجال العمل الخيري وخدمة المجتمع على الصعد كافة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

وقال محمد غلوم علي عبدالله الخوري المدير العام للمركز أثناء الإعلان عن اختيار الشيخ سعيد: «نحرص في إدارة المركز على تقديم كافة خدمات الرعاية لأبناء وبنات وطننا الغالي من أصحاب الهمم ليتمكنوا من تحقيق نجاحات مستمرة على مستوى الدولة وخارجها».