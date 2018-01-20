المعهد الدولي للتسامح في دبي يستقبل وفداً من السفارة المصرية

استقبل الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في دبي سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة وائل جاد والوفد المرافق له بحضور العميد أحمد المنصوري الأمين العام لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح وخليفة محمد السويدي مدير إدارة العمليات بالمعهد.

وتأتي زيارة السفير والوفد المرافق له في إطار حرص المعهد على تعزيز ونشر مفاهيم التسامح والإيثار وتعزيز الروابط الاجتماعية الإنسانية كما تأتي في إطار تجسيد مبادئ التلاحم عبر رفع مستوى الوعي بأهمية تبني ثقافة المسؤولية المجتمعية وترسيخ القيم الإنسانية وهو ما دأب عليه المعهد.

وقد رحب الدكتور الشيباني بوفد سفارة جمهورية مصر العربية مشيراً إلى الروابط الأصيلة التي تربط بين البلدين، وقدم مدير إدارة العمليات للحضور رؤية واستراتيجية المعهد الدولي للتسامح الرامية إلى تكريس قيم التسامح واحترام الآخر ونبذ الكراهية والعنف إيماناً بالمسؤولية حيال قضايا المجتمع المحلي والدولي.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها موضوع ترسيخ قيم التسامح والتفاهم والحوار والتصدي للتطرف.