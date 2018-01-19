"طرق دبي" تطرح 250 رقما في مزادها الإلكتروني الـ51

تعتزم مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات طرح 250 رقما ثلاثيا ورباعيا وخماسيا خلال مزادها الإلكتروني الـ 51 المقبل وذلك للوحات المركبات من الفئات "T-S– R – Q – P – O – N- M – L – K - J - i – H ".

ويفتح باب التسجيل في المزاد 21 يناير الجاري فيما يبدأ 28 يناير الجاري من الساعة الثامنة صباحا ويستمر لمدة 5 أيام.

وأوضح سلطان المرزوقي مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في الهيئة أن المشاركات الواسعة من قبل الجمهور في المزادات سواء كانت علنية أو إلكترونية ومدى التنافس الإيجابي يعكس أهمية تنظيم هذه المزادات في إسعاد المتعاملين المهتمين باقتناء الأرقام وتحقيق الرضا لديهم.

وأشار إلى أهمية المزادات الالكترونية عند شريحة كبيرة من الجمهور الذين يفضلون المشاركة بها عن سواها كونها تمنحهم الحرية في اختيار الأرقام دون عناء أو انتظار فضلا عن أن هذه النوعية من المزادات تسهم في تعزيز الخدمات الإلكترونية التي تطرحها هيئة الطرق والمواصلات خلال خطتها السنوية المرسومة والرامية إلى الارتقاء بمستوى ونوعية تنفيذ المعاملات مع الجمهور.

ونوه إلى أنه يشترط للمشترك أن يكون له حساب على الموقع الإلكتروني www.rta.ae أو استخدام رابط المستخدم الجديد للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور وأنه من شروط تسجيل المستخدم الجديد توفر مركبة مسجلة في إمارة دبي أو توفر رخصة قيادة صادرة من دبي فضلا عن أنه يتطلب من المشاركين إيداع شيك تأمين موجه للهيئة بمبلغ 5 آلاف درهم في مراكز إسعاد المتعاملين " أم الرمول بر دبي ديرة بلدية الطوار" ويجب - في حال الدفع ببطاقة الائتمان - إيداع 5 آلاف درهم كتأمين ودفع 120 درهما نقدا لرسوم الاشتراك على الموقع الإلكتروني www.rta.ae.