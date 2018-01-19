افتتاح جسر جديد على تقاطع شارعي المطار والدار البيضاء اليوم

تفتتح هيئة الطرق والمواصلات في دبي اليوم، الجسر الجديد الواقع على تقاطع شارعي المطار والدار البيضاء (بالقرب من مبنى قرية الشحن)، حيث تمت إضافة جسر بسعة مسار واحد لخدمة الحركة المرورية من شارع المطار باتجاه شارع الدار البيضاء، دون الحاجة للانتظار في الإشارة الضوئية.

وقال مطر الطاير المدير العام، رئيس مجلس المديرين في الهيئة: إن تطوير تقاطع شارع المطار مع شارع الدار البيضاء، تضمن إنشاء جسر إضافي بسعة مسار واحد لخدمة الحركة المرورية من شارع المطار باتجاه شارع الدار البيضاء، وإنشاء طريق بديل للقادمين من منطقة القرهود للوصول مباشرة إلى مبنى الركاب (1) و(3) لمطار دبي الدولي، وزيادة عدد المسارات على شارع الدار البيضاء باتجاه القرهود من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات، مؤكداً أن المشروع سيسهم في خفض زمن الانتظار الكلي على تقاطع الدار البيضاء بشكل ملموس، وسيحل مشكلة الازدحام الحالي الناتج عن تداخل الحركة المرورية بين المركبات المتجهة إلى تقاطع الدار البيضاء، والمركبات القادمة من مبنى الركاب رقم (1) المتجهة يساراً إلى شارع الدار البيضاء.

خطة

وأوضح الطاير أن مشروع تطوير شارع المطار، يأتي ضمن الخطة التي وضعتها هيئة الطرق والمواصلات، ويسهم في استيعاب النمو المتسارع في عدد ركاب مطار دبي الدولي، الذي يتوقع أن يصل إلى قرابة 92 مليون مسافر عام 2020، وسيسهم المشروع عند اكتماله، في زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع المطار، بنحو 5000 مركبة إضافية في الساعة، كما يسهم في رفع مستوى السلامة المرورية، وانسيابية الحركة المرورية.

ازدحام

وأضاف: يتضمن مشروع تطوير شارع المطار أيضاً، تطوير تقاطع شارع المطار مع شارع ند الحمر، عبر تنفيذ جسر إضافي بسعة مسارين، يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع ند الحمر إلى شارع المطار، وسيسهم المشروع في حل مشكلة الازدحامات المرورية الحالية، الناتجة عن تداخل الحركة المرورية عند تقاطع ند الحمر، ما بين المنحدر الدائري الأول المتجه يساراً من شارع ند الحمر إلى شارع المطار، والمنحدر الدائري الثاني المتجه يساراً من شارع المطار إلى شارع ند الحمر، حيث ستكون الحركة في المنحدر الدائري الأول، مقصورة على الالتفاف إلى الخلف باتجاه شارع ند الحمر، كما يتضمن تطوير تقاطع شارع مراكش مع شارع المطار، تنفيذ جسر علوي على شارع المطار بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، مع إنشاء وصلة مباشرة من الجسر باتجاه المبنى رقم (3) لمطار دبي الدولي، دون الحاجة للانتظار في الإشارة الضوئية، إضافة إلى إنشاء نفق بسعة مسارين لخدمة الحركة المرورية المتجهة يساراً من شارع المطار باتجاه شارع مراكش.