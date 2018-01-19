حفل

طحنون بن محمد يحضر أفراح العامري والمشغوني والمزروعي

المصدر:
  • العين - وام
التاريخ:

طحنون بن محمد متوسطاً الحضور | وام

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حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد الطوير بالمر العامري بمناسبة زفاف نجليه «سيف» إلى كريمة المرحوم سيف بن معضد المشغوني و«حمد» إلى كريمة سعيد حميد المزروعي.

وحضر الحفل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان وعددٌ من المسؤولين. وبارك سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان للعرسان وذويهم وشاركهم أفراحهم متمنياً لهم حياة أسرية هانئة ومستقرة.

أقيم الحفل في مركز الأفراح بمنطقة سويحان وتخلله عروضٌ شعبية من وحي التراث الإماراتي.

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