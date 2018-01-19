رئيس جنوب أفريقيا: الإمارات شريك استراتيجي في المنطقة

استقبل جاكوب زوما رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، في القصر الرئاسي بالعاصمة بريتوريا، محش سعيد الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا، لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ورسم خريطة طريق لتحسين التعاون وتعزيز العلاقات في عام زايد 2018. ورحّب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بمحش سعيد الهاملي، وحمله خالص تحياته وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مشيداً بالتطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات، وبالدور الكبير الذي تقوم به بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة، على المستويين الإقليمي والدولي.

ووصف رئيس جمهورية جنوب أفريقيا دولة الإمارات بأنها شريك استراتيجي في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

تحيات

ومن جانبه، نقل السفير تحيات القيادة الرشيدة بمناسبة السنة الميلادية الجديدة 2018 ونجاح انتخابات المؤتمر الوطني الأفريقي الحزب الحاكم الـ 54، وتمنياتهم لقيادة جمهورية جنوب أفريقيا وشعبها الصديق بدوام الاستقرار والتطور والرخاء.

وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون بين البلدين وأكد السفير الهاملي مجدداً أن الإمارات العربية المتحدة تعتبر بوابة أفريقيا إلى الشرق الأوسط وما بعده وزيادة التعاون ستكون مفيدة إلى حد كبير لكلا البلدين.