سلطان القاسمي: متاحف الشارقة تعرّف بتراث وتاريخ المنطقة

التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قبل ظهر أمس، وفداً من هيئة متاحف الشارقة، ضم كلاً من منال عطايا مدير عام الهيئة، وأمناء ومسؤولي متاحف الشارقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وأثنى صاحب السمو حاكم الشارقة، على جهود هيئة متاحف الشارقة في تقديم تراث وتاريخ المنطقة العربية والإسلامية بشكل عام، وإمارة الشارقة على وجه الخصوص، عبر المتاحف المتنوعة التخصصات والمتعددة التي تشرف عليها الهيئة، ويبلغ عددها 16 متحفاً، ما يسهم في إنجاح مسيرة التنمية والمعرفة والتعلم والتجربة، وتقديمها للأجيال الجديدة، وتعريفهم بتاريخ المنطقة والعالم.

وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال اللقاء، إلى أهمية تكثيف جهود هيئة الشارقة للمتاحف في خدمة زوار المتاحف من طلبة المدارس والمعاهد والجامعات والمواطنين والمقيمين والسيّاح، مؤكداً أن جميع الإمكانات المادية والبشرية والإعلامية والدعائية، ستتوفر لهم، لمزيد من التطوير وترقية ما تقدمه متاحف الشارقة.

كما حثّ سموه كافة العاملين في مختلف إدارات متاحف الشارقة على الإبداع والابتكار في تقديم محتوى المتاحف المتنوع والثري إلى أفراد الجمهور، على اختلاف فئاتهم العمرية والوظيفية، والعمل على تطوير تجربة المتاحف التي تسهم في تعزيز تقديم الثقافة والتعليم، عبر المعارض والبرامج التعليمية والمجتمعية.

ومن جانبها، قدمت منال عطايا مدير عام هيئة متاحف الشارقة، الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على إتاحة فرصة اللقاء بسموه، حيث قامت بتعريف سموه بأمناء ومشرفي ومسؤولي إدارات المتاحف في الشارقة، والبالغ عددهم 16.

وفي جانب آخر، استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب المصري البريطاني الشهير، وذلك في مكتب سمو الحاكم. ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في مستهل اللقاء، بضيف الإمارة، وتبادل سموه مع الدكتور مجدي يعقوب الأحاديث الودية حول العديد من الموضوعات العلمية والبحثية الطبية.

وأثنى صاحب السمو حاكم الشارقة، على جهود الدكتور مجدي يعقوب عالمياً ومحلياً، ونجاحه كأحد أشهر جراحي القلب في العالم، في تقديم صورة متميزة للطبيب العربي عالمياً، عبر أبحاثه ومساهماته الطبية، وجهوده في نقل خبراته إلى وطنه، وتقديم مساهماته العلمية عبر مركزه المتخصص لعمليات القلب في مدينة أسوان بجمهورية مصر العربية، ما يسهم في علاج المحتاجين بالمجان وتدريب الأطباء.

ومن جانبه، تقدم الدكتور مجدي يعقوب بالشكر والتقدير، إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على إتاحة فرصة اللقاء بسموه، مشيداً بالنهضة العلمية والثقافية التي تشهدها إمارة الشارقة، وقدم الدكتور مجدي يعقوب، دعوة لصاحب السمو حاكم الشارقة، لزيارة مركز عمليات القلب في مدينة أسوان بجمهورية مصر العربية، ورحب سموه بالدعوة، على أن يحدد موعدها في وقت لاحق.

وبعدها قام الدكتور مجدي يعقوب بزيارة إلى المدينة الجامعية، حيث تعرف إلى الإمكانات الكبيرة التي تضمها من جامعات وكليات ومعاهد علمية، إلى جانب مستشفى الجامعة، ومعهد البحوث للطب والعلوم الصحية بجامعة الشارقة.

وأشاد الدكتور مجدي يعقوب بالاهتمام اللا محدود لصاحب السمو حاكم الشارقة، ودعم سموه لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي والمعاهد المتخصصة لتطوير الأبحاث، والتي تعتبر أحد أحدث طرق التعليم الحديث عالمياً.

قرار

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بإنشاء وتشكيل لجنة ملف التراث العالمي للمشهد الثقافي للمنطقة الوسطى لإمارة الشارقة. ويقضي القرار الإداري رقم «1» لسنة 2018، أن تنشأ لجنة في الإمارة، تسمى «لجنة ملف التراث العالمي للمشهد الثقافي للمنطقة الوسطى لإمارة الشارقة»، وحدد القرار مهام وصلاحيات اللجنة، بالتنسيق بين الجهات المختصة لحماية وترويج التراث الثقافي في الإمارة.

والتنسيق مع المجلس الدولي للمعالم والمواقع «الإيكوموس»، واللجنة العالمية لإدارة التراث العالمي «إيكام»، بشأن إدراج المشهد الثقافي للمنطقة الوسطى على لائحة التراث العالمي، وإعداد جدول زمني لمراحل تنفذ الملف، وتحديد الموعد النهائي لتقديمه. وتبدأ مدة عضوية اللجنة من أول اجتماع لها، وتنتهي بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله.