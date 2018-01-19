راشد بن حمدان يفتتح المؤتمر العربي لعلوم الوراثة البشرية

افتتح الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، فعاليات المؤتمر العربي السابع لعلوم الوراثة البشرية والمعرض المصاحب له الذي ينظمه المركز العربي للدراسات الجينية التابع لجائزة الشيخ حمدان الطبية، بفندق كونراد بدبي، بمشاركة حوالي 500 طبيب وعالم وراثة من 24 دولة حول العالم.

وخلال المؤتمر كشف الدكتور محمود طالب آل علي مدير المركز العربي للدراسات الجينية التابع لجائزة حمدان للعلوم الطبية أن عدد الأمراض الوراثية في دولة الإمارات ارتفع إلى 360 مرضاً وراثياً بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 280 مرضاً عام 2016 وذلك استناداً إلى المعلومات التي جمعها من خلال المستشفيات والجهات الصحية.

ومن جانبه أشاد الشيخ راشد بن حمدان خلال فعاليات المؤتمر بجهود الجائزة والمركز العربي للدراسات الجينية في التركيز على تطوير الخدمات الطبية والأمراض الجينية والوراثية والتي تخدم توجهات الحكومة الرشيدة والخطة الاستراتيجية للدولة 2020، وأكد حرص سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية على دعم مثل هذه الفعاليات العلمية الهامة والتي تهدف إلى تطوير إمكانيات الكوادر العلمية التي تصب في خدمة المجتمع.

بدوره قال الدكتور نجيب الخاجة رئيس المركز العربي للدراسات الجينية إن المركز العربي للدراسات الجينية يعتبر احد اهم مراكز جائزة حمدان الطبية التي انطلقت نحو العالمية بقوة خلال فترة وجيزة، واستطاع خلالها المركز أن يشكل علامة فارقة في مسيرة علوم الوراثة البشرية على مستوى العالم العربي.

وخلال تلك السنوات تمكن المركز بفضل الجهود الصادقة لأعضائه الذين يمثلون 14 بلداً عربياً من التأسيس لمشاريع بحثية عديدة ساهمت بنشر فهم وراثي أوضح على مستويات مختلفة منها العلمي والطبي والشرعي والقانوني.

وألقى الدكتور محمود طالب آل علي رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر كلمة قال فيها: «على مدار السنوات الـ 14 الماضية تنامت حلقات المؤتمر حتى بات واحداً من أهم المؤتمرات في مجال الوراثة في العالم العربي. ويواصل المؤتمر سيره في سبيل توفير منصة للباحثين الإقليميين والدوليين والمحترفين في مجال الوراثة كي يواصلوا الحوار البناء ويتشاطروا الآراء كما إن هذا المؤتمر قد شهد ميلاد العديد من مبادرات التعاون في قضايا ذات صلة بالباحثين والمحترفين الطبيين والمرضى في هذه المنطقة».