الجناح الجوي في شرطة دبي ينقذ آسيوياً في عرض البحر

استنجد قبطان باخرة ultimate shipping freedom بإدارة مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي يطلب المساعدة لنجدة عامل آسيوي حالته بليغة، على جناح السرعة انتقلت دورية النجدة الجوية التابعة لمركز الجناح الجوي في شرطة دبي إلى الباخرة التي تبعد ٣٠ ميلاً بحرياً عن ميناء راشد والنزول على الباخرة ونقل المصاب إلى مستشفى راشد لتلقي العلاج.

وكان مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي قد تلقى بلاغاً ظهر أمس، من القبطان يفيد بوجود عامل حالته بليغة وبحاجة إلى مساعدة، تم الاستفسار عن إحداثيات موقع السفينة وتوجيه دورية النجدة الجوية إلى الموقع.