«زايد الشخصية الاستثنائية» محاضرة في جمارك دبي

نظم نادي جمارك دبي للمعرفة محاضرة بعنوان: «زايد الشخصية الاستثنائية»، والتي تأتي ضمن فعاليات الدائرة في عام زايد تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة باعتماد عام 2018 «عام زايد»، وقدم المحاضرة الدكتور عبد الله بن شماء، وحضرها مديرو الإدارات والأقسام والموظفون من جميع الإدارات والمراكز الجمركية في جمارك دبي.

وسلط الدكتور عبدالله بن شماء الضوء خلال المحاضرة على الشخصية الكاريزمية للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في بناء الاتحاد، وعلى تقديره للشباب ودورهم الريادي في بناء الدولة وفي استشراف المستقبل ومساعدة وتنمية الدول والشعوب للنهوض وبناء مجتمعاتها لمواكبة التقدم العالمي.

وقالت الدكتورة شيخة سعيد الغافري مدير إدارة مركز التدريب الجمركي: إن فعاليات نادي جمارك دبي للمعرفة في عام زايد تتضمن العديد من المبادرات والأنشطة الثقافية وهي جزء من فعاليات الدائرة في هذا العام، والتي ترتكز على 3 محاور هي: تسليط الضوء على الجوانب الشخصية للمغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة، طيب الله ثراه، وإبراز إنجازاته على المستويين المحلي والعالمي.