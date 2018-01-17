"الوطني للأرصاد" يحذر من اضطراب البحر في الخليج العربي

حذر المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في الخليج العربي من اضطرابه في العمق بسبب الرياح النشطة وذلك حتى الساعة التاسعة من صباح يوم غد الخميس.

وتوقع المركز في بيان له اليوم ان يصل ارتفاع الموج من 4 الى 6 وقد يصل إلى سبعة أقدام.