"الوطني للأرصاد" يحذر من اضطراب البحر في الخليج العربي

حذر المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في الخليج العربي من اضطرابه في العمق بسبب الرياح النشطة وذلك حتى الساعة التاسعة من صباح يوم غد الخميس.
وتوقع المركز في بيان له اليوم ان يصل ارتفاع الموج من 4 الى 6 وقد يصل إلى سبعة أقدام.
حذر المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في الخليج العربي من اضطرابه في العمق بسبب الرياح النشطة وذلك حتى الساعة التاسعة من صباح يوم غد الخميس.
وتوقع المركز في بيان له اليوم ان يصل ارتفاع الموج من 4 الى 6 وقد يصل إلى سبعة أقدام.
حذر المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في الخليج العربي من اضطرابه في العمق بسبب الرياح النشطة وذلك حتى الساعة التاسعة من صباح يوم غد الخميس.
انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وبمناسبة احتفاء دولة الامارات بـ "
أهابت إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي بالجمهور الكريم والمستهلكين عدم استخدام منتج "كريم فائزة" وذلك لكونه غير مسجل
كشفت هيئة الطرق والمواصلات عن أن عدد المركبات الثقيلة التي تم تركيب أجهزة كشف الأعطال وسلوكيات السائقين على الطريق عن بُعد بها، قد بلغ أكثر من 5 آلاف مركبة.
انطلقت صباح اليوم بقاعة الشيخ خليفة للأفراح فعاليات المؤتمر العلمي الأول للابداع والابتكار في أم القيوين والذي تنظمه
عرضت هيئة الصحة في دبي عبر منصة الابتكار الصحية جهاز «سايبر نايف» للجراحة الشعاعية، والذي يعتبر الأحدث من نوعه عالمياً وسيتوافر قريباً في الإمارات.
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحديد 10 في المئة
زار صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة،
استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في مكتبه بالديوان أمس، الدكتور خالد بن سعيد بن سالم الجرادي سفير سلطنة عمان لدى الدولة.
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم «1» لسنة 2018 بشأن إنشاء محمية جبل بحيص الطبيعية في إمارة الشارقة.
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي أن الصحة هي الركيزة الأساسية للتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها؛ فبدون سلامة الإنسان وحيويته ولياقته الصحية
نجحت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عبر برنامج «رواد الطاقة»، في تخريج المئات من المتخصصين في مختلف مجالات الطاقة النووية السلمية، بعد حصولهم على شهادات علمية مرموقة،.