بلدية دبي تحذر من استخدام "كريم فائزة"

أهابت إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي بالجمهور الكريم والمستهلكين عدم استخدام منتج "كريم فائزة" وذلك لكونه غير مسجل في قواعد بيانات منتجي.

جاء ذلك في بيان عبر حسابها على موقع انستغرام جاء نصه كما يلي:

"تهيب إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي بالجمهور الكريم والمستهلكين عدم استخدام منتج "كريم فائزة" وذلك لكونه غير مسجل في قواعد بيانات منتجي.بالإضافة إلى احتوائه على مكونات دوائية غير معلن عنها وهي مادة (Hydroquinone)، والتي لا تصرف إلا بوصفة طبية، بالإضافة إلى احتوائه على مكونات محظورة مثل (الزئبق) ذات الأثر السُمي على الإنسان، وذلك حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة في وقت سابق.

وعليه تناشد الجمهور الكريم والمستهلكين بسرعة الإبلاغ عن المنتج حال ملاحظة وجوده أو الترويج له والتواصل معنا عبر تطبيق منتجي أو الاتصال بالبلدية من خلال الهاتف المجاني 800900 (24/7) في كل ما يتعلق بسلامة".