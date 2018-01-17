انطلاق المؤتمر العلمي الاول للإبداع والابتكار في أم القيوين

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في مكتبه بالديوان أمس، الدكتور خالد بن سعيد بن سالم الجرادي سفير سلطنة عمان لدى الدولة.