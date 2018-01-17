انطلاق المؤتمر العلمي الاول للإبداع والابتكار في أم القيوين

المصدر:
  • أم القيوين - عصام الدين عوض
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انطلقت صباح اليوم بقاعة الشيخ خليفة للأفراح  فعاليات المؤتمر العلمي الأول للابداع والابتكار في أم القيوين  والذي تنظمه الكلية الاماراتية الكندية الجامعية ويستمر يومين وتتخلله 17جلسة و23ورقة عمل يقدمها 100مشارك من داخل وخارج الدولة 'أبرزها دور الإعلام الرقمي في تكريس الصناعات الابداعية والتحديات العلمية التي تواجه التحكيم التجاري وعلاقة الجريمة المنظمة لشبكة الانترنت وإدارة المعرفة وتنكنولوجيا المعلومات بين الابتكار والتطبيق .

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