32% من موظفي الحكومة الاتحادية فترة عملهم اقل من 4 سنوات

كشفت النشرة الإحصائية للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية التي تصدرها الهيئة بشكل دوري، وحصلت «البيان» على نسخة منها، أن الموظفين الذين تتراوح فترة عملهم من عام إلى أقل من 4 أعوام في الحكومة الاتحادية يشكلون 32.45% من إجمالي عدد موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، حيث بلغ عددهم بنهاية العام الماضي 32 ألفاً و978 موظفاً من إجمالي 101 ألف و629 موظفاً.

موظفون جدد

وأظهرت الإحصائيات استحواذ الوزارات على النسبة الأعلى في أعداد الموظفين، إذ بلغ عددهم 54 ألفاً و289 موظفاً مسجلين في 22 وزارة، ويعمل غالبيتهم في وظائف أساسية باستثناء 2000 موظف يعملون في وظائف حرفية ومعاونة، فيما بلغ عدد العاملين في 37 جهة اتحادية مستقلة 47 ألفاً و340 موظفاً.

وأوضحت الإحصائيات أن نسبة هامة من الوظائف الحرفية والمعاونة في الوزارات تتركز في وزارة الخارجية والتعاون الدولي وتشمل العاملين المحليين في السفارات والبعثات ويبلغ عددهم 1234 موظفاً، كما تتركز أعدادهم في الجهات المستقلة في مواصلات الإمارات ومؤسسة الإمارات العامة للبترول، حيث يبلغ عددهم 21 ألفاً و576 موظفاً.

فئة عمرية

وأظهرت النشرة التي تعد أحد مخرجات نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي» أن عدد الموظفين الذين يقعون ضمن الفئة العمرية 30-39 عاماً بلغ قرابة الـ 49 ألف موظف، وأن 24 ألفاً و300 موظف تتراوح أعمارهم بين 40 و49 عاماً، في حين أن 13 ألفاً و576 موظفاً ضمن الفئة العمرية 20-29 عاماً.

فيما بلغ عدد الموظفين الذين تزيد أعمارهم على 70 نحو 116 موظفاً. ووفقاً للنشرة تم تعيين 7 آلاف و268 موظفاً في الوزارات والجهات الاتحادية العام الماضي في مختلف الوظائف والتخصصات، وذلك مقارنة بتعيين 8 آلاف و392 موظفاً في عام 2016.