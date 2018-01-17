«الإسعاف المتطور» سيارة رياضية جديدة في دبي

أعلنت مؤسسة إسعاف دبي إطلاق سيارة رياضية جديدة نوع بولاريس أطلق عليها اسم الإسعاف المتطور تصل سرعتها إلى 200 كيلومتر في الساعة وتتسع لمسعفين ليرتفع بذلك عدد سيارات الإسعاف الرياضية الفارهة إلى 6 سيارات إضافة إلى 4 دراجات مخصصة للمناطق الصحراوية. وقال خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لـ«البيان» إن المؤسسة بانتظار وصول أفخم سيارة إسعاف عالمية مزودة بكافة الأجهزة الذكية والذكاء الاصطناعي لعرضها في معرض الصحة العربي القادم المزمع عقده نهاية الشهر الجاري.

وقال خليفة بن دراي: إن المؤسسة في سباق مع الزمن من أجل الوصول للمرضى والمصابين، لذا أطلقت فكرة السيارات الرياضية التي تمتاز بسرعتها الفائقة، مؤكداً أن هذه السيارات ستختصر زمن الاستجابة للبلاغات إلى 4 دقائق.

وأضاف أن كل سيارة تضم مسعفين مزودين بمعدات تحتوي في داخلها أدوات ومعدات إسعاف الحالات الطارئة من الإنعاش القلبي وأسطوانات الأوكسجين، وأدوات لتثبيت الظهر والرقبة، ما يساعد في إنقاذ حالات السكتات القلبية والجلطات، والأزمات الصدرية والغرق، إلى جانب الكسور وإصابات الحوادث وجميع الإسعافات الأولية، لحين وصول مركبة الإسعاف ونقل المريض للمستشفى.

وذكر بن دراي أن السيارات تتميز بالفخامة، وسيتم توزيعها على المناطق السياحية مثل منطقة برج خليفة وشارع جميرا وممشى جميرا، بما يتناسب مع مكانة دبي وخدماتها المتميزة.

وأضاف أن المؤسسة حققت من خلال منظومة العمل المتكاملة العديد من الإنجازات العالمية، وفي مقدمتها الوصول إلى المعدل العالمي للاستجابة للحالات الطارئة المقدر ما بين 4 إلى 8 دقائق، وتفوقت على مدن عالمية عدة.