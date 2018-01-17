حمدان بن راشد:الإمارات حريصة على تعزيز القيم الإنسانية

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمتابعة دؤوبة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. تحرص على توثيق علاقاتها مع منظمة «اليونسكو» وجعلها علاقات متميزة انعكست على شراكات فاعلة في مجال دعم البرامج الأممية المتصلة بتحسين وتطوير البنى التحتية للتعليم في العالم، لاسيما في دول العالم الثالث وتعزيز القيم الإنسانية والثقافية التي تسهم في توفير فرص أكبر لتجاوز التحديات التي تهدد التنمية والاستقرار والسلم العالمي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصره بزعبيل، مساء أمس، رئيس وأعضاء لجنة التحكيم التابعة لمنظمة التربية والعلوم والثقافة «يونسكو»، والخاصة بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز الدولية في نسختها الخامسة.

ورحب سموه بوفد منظمة «يونسكو» برئاسة ممثل المديرة العامة «ليونسكو» آدم أدوبرا، واطلع على نتائج اجتماعها الذي عقد في دبي يومي الخامس عشر والسادس عشر من الشهر الجاري، والذي جرى خلاله استعراض طلبات الترشيح للمشاركين في الجائزة التي تكرم الفائزين في شهر أبريل المقبل، في احتفال كبير يقام في مقر "يونسكو" في العاصمة الفرنسية باريس.

مؤتمر علوم الوراثة غداً

يفتتح المركز العربي للدراسات الجينية، أحد مراكز جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، غداً فعاليات المؤتمر العربي السابع لعلوم الوراثة البشرية بفندق كونراد بدبي، بمشاركة 24 دولة من بينها الإمارات ومصر والجزائر ونيجيريا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وسويسرا.

صرح بذلك الدكتور محمود طالب آل علي مدير المركز العربي للدراسات الجينية رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر مشيراً إلى أن المؤتمر يعقد على مدار ثلاثة أيام متتالية لمناقشة موضوع عصر الاوميكس. دبي _ البيان