حمدان بن زايد يزور عزبة خلفان بطي القبيسي

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، عزبة خلفان بطي القبيسي في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وتبادل سموه مع القبيسي وعدد من صقاري منطقة الظفرة الأحاديث في الأنشطة والفعاليات التراثية التي تقام على أرض الدولة، وبشكل خاص رياضة الصيد بالصقور.

وهنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان خلفان بطي القبيسي بمناسبة فوزه في منافسات بطولة فزاع للصيد بالصقور بدبي، التي تُعد أولى بطولات الصيد بالصقور للموسم الجديد لبطولات فزاع التراثية.

وأكد سموه حرص واهتمام قيادتنا الرشيدة بالحفاظ على التراث ونقله إلى الأجيال القادمة، باعتباره إرثاً تاريخياً وحضارياً بكل خصائصه ومميزاته، وجزءاً لا يتجزأ من حياة الآباء والأجداد.