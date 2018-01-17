حمدان بن زايد يتفقد مشروع طريق مدينة زايد - المرفأ

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة حرص القيادة الرشيدة على تطوير وتنمية منطقة الظفرة وتلبية جميع احتياجات الأهالي وتوفير كل أسباب الراحة والرخاء لهم، لافتاً سموه إلى أهمية إنجاز مشاريع البنية التحتية المختلفة خاصة في مجال الطرق والنقل واستمرار تطوير أنشطة الهيئات والدوائر وتنفيذ خططها الطموحة التي تلبي احتياجات الحاضر وتطلعات المستقبل ومواكبة التطور الشامل الذي تشهده البلاد.

ولفت سموه إلى أن هذه المشاريع تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تطوير مشاريع البنية التحتية التي تسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الظفرة وتلبي احتياجات السكان من خدمات ومرافق وفق أعلى معايير السلامة والأمان إضافة إلى توفير حلول متكاملة لنقل الخدمات واعتماد تقنيات وحلول صديقة للبيئة.

جاء ذلك خلال جولة سموه التفقدية لمشروع طريق مدينة زايد - المرفأ الذي تقوم دائرة النقل في أبوظبي بتطويره وتنفذه شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» وبلغت الميزانية المرصودة له حوالي 645 مليون درهم.

وأشاد سموه بجهود دائرة النقل ومساهمتها في إنجاز هذا المشروع المهم والحيوي لتطوير وإنشاء مشاريع تخدم العديد من الجهات الحكومية. كما أشاد سموه بجهود شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» ودورها في تنفيذ هذا المشروع وإنشاء مشاريع تخدم العديد من الجهات الحكومية كمشاريع النقل والطرق والإسكان والتعليم والصحة والمرافق العامة والمراكز الخدمية وغيرها من المشاريع طويلة الأمد.