محمد بن راشد يطلق محمية المرموم الأكـــبر عربياً على مساحة 10% من دبي

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحديد 10 في المئة من مساحة إمارة دبي كمحمية طبيعية للنباتات والحيوانات والطيور المحلية والمهاجرة تحت مسمى «محمية المرموم» لتكون بذلك أكبر وجهة بيئية سياحية تشترك في تنفيذها 9 جهات حكومية وتنفذ أكثر من 20 مشروعاً حيوياً وتستهدف استقطاب مليون زائر سنوياً.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن «الحفاظ على البيئة هو حفاظ على أهم ثرواتنا.. والاستثمار فيها هو استثمار في أغلى ما نملك».. مضيفاً سموه: «تعد محمية المرموم إضافة بيئية وسياحية ورياضية جديدة لأسلوب الحياة في الإمارات».

وتابع سموه «الصحراء تضم جمالاً.. وتعطي إلهاماً.. وتمنح سكينة ومسكناً للنبات والطير والإنسان».. مضيفاً سموه: «هدفنا في محمية المرموم توفير بيئة خصبة للنباتات.. ومحمية طبيعية للحيوانات.. ووجهة سياحية للعائلات».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «عندما تعمل 9 جهات حكومية كفريق واحد.. تكون النتائج استثنائية كمحمية المرموم».

وأكد سموه في تغريدات عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «أطلقنا مشروعاً بيئياً سياحياً صحراوياً هو الأكبر من نوعه عربياً على مساحة 10% من إمارة دبي.. «محمية المرموم» ستكون إضافة بيئية وسياحية ورياضية لأسلوب الحياة في الإمارات».

حضر إطلاق المحمية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني المدير العام لديوان صاحب السمو حاكم دبي وعدد من المسؤولين.

* سموه: الحفاظ على البيئة حفاظ على أهم ثرواتنا.. والاستثمار فيها استثمار في أغلى ما نملك

* هدفنا توفير بيئة خصبة للنباتات ومحمية طبيعية للحيوانات ووجهة سياحية للعائلات

* الصحراء تضم جمالاً وتعطي إلهاماً وتمنح سكينة ومسكناً للنبات والطير والإنسان

* عندما تعمل 9 جهات حكومية كفريق واحد تكون النتائج استثنائية كمحمية المرموم