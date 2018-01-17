مديرو دوائر في دبي:مبادرات متنوعة للمشـاركة في خطة «محمية المرموم»

أشاد مديرو العموم في دبي بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عن تحديد 10 في المائة من مساحة إمارة دبي كمحمية طبيعية للنباتات والحيوانات والطيور المحلية والمهاجرة تحت مسمى «محمية المرموم» لتكون بذلك أكبر وجهة بيئية سياحية تشترك في تنفيذها 9 جهات حكومية، وتنفذ أكثر من 20 مشروعاً حيوياً، وتستهدف استقطاب مليون زائر سنوياً، مشيرين إلى تنظيم دوائرهم لمبادرات فاعلة ومتنوعة للمشاركة في الخطة الوطنية.

وأكد حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي، أن محمية المرموم الصحراوية تعد إحدى أهم المحميات الطبيعية في الإمارة، والتي تشرف على إدارتها بلدية دبي وفقاً للتشريعات السارية، ويُعتبر إطلاق تطوير محمية المرموم الصحراوية قفزة نوعية كبيرة في دعم رصيد الدولة في مجال صون الطبيعة.

وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إن الهيئة ستقوم في إطار المهام والمسؤوليات المنوطة بها بتنفيذ عناصر البنية التحتية التي تشمل تنفيذ مسار للدراجات الهوائية، وتطوير الطرق المؤدية للمحمية، والإشراف على مسابقة تصميم مجسمات فنية كبوابة لمدخل المحمية.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: ستسهم الخطة الشاملة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتطوير محمية المرموم في تعزيز مكانتها كمنطقة جذب ثقافي وسياحي رائدة، ويسعدنا أن نشارك في هذه الخطة الرائدة من خلال مشروعات تدعم التنمية المستدامة.

وأكد هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، أن محمية المرموم تعتبر مركزاً سياحياً مهماً ضمن الوجهات السياحية الجديدة في دبي، كما أنها تكتسب طابعاً مميزاً كونها تهتم بالحياة الفطرية لما تحتويه من نباتات وحيوانات برّية.

وقالت منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي: إن منطقة المرموم تعتبر من المناطق الواعدة التي تحمل العديد من الفرص، لا سيما كمركز بيئي ونقطة جذب سياحي بمقومات طبيعية فريدة، ويسر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن يكون ضمن هذا الفريق المميز المعني بتطوير المنطقة والمُكلّف بتنفيذ الخطة التنموية الشاملة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمنطقتي حتّا والمرموم، حيث كانت البداية مع حتّا.

والتي أخذت نتائج جهود التنمية هناك في التبلور على أرض الواقع بمجموعة من الإنجازات المهمة وفق الجدول الزمني الموضوع لها. وأكد أحمد عبد الكريم جلفار، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع بدبي، أن إطلاق محمية المرموم خطوة جديدة على طريق تعزيز مكانة الإمارات الرائدة على مستوى المنطقة كوجهة سياحية بيئية مفضلة،.

ومثال حي على جدية حكومة الإمارات في تنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الهادفة إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية. وقال الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: يسعدنا مواصلة التعاون مع زملائنا ضمن محمية المرموم الصحراوية، ونشر ثقافة الاستدامة البيئية بين طلبتنا ومجتمعنا ضمن مشروع كشافة المرموم.

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي حول مشاركة المجلس في مشروع محمية المرموم: يتشرف المجلس بأن يسهم في هذا المشروع الوطني من خلال دعم وتنظيم أكثر من 20 فعالية رياضية متنوعة سنويا تتناسب مع طبيعة المنطقة، يشارك فيها أكثر من 20 ألف رياضي محترف وهاوٍ. وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تفتخر المؤسسة بأن تكون ضمن منظومة الجهات العاملة على تطوير منطقة المرموم ومحميتها بشكل خاص.