«شكراً محمد بن زايد» تزيّن تقاطعات وشوارع رئيسة في دبي

تفاعلت بلدية دبي مع مبادرة «شكراً محمد بن زايد» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقامت بتصميم وتنفيذ بطاقات شكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في 5 ميادين عامة في مختلف مناطق دبي.

وقال المهندس محمد عبد الرحمن العوضي مدير إدارة الحدائق والزراعة إن المهندس حسين لوتاه مدير عام البلدية قد وجه بكتابة الشكر بتصاميم زراعية تجميلية في الشوارع والميادين المهمة بالإمارة، وقد تم تكليف فريق من المهندسين العاملين بالإدارة باختيار أهم الدوارات والتقاطعات في دبي وتجميلها بعبارة «شكراً محمد بن زايد».