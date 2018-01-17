حاكم الفجيرة يطمئن على صحة أحمد السويدي

زار صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، معالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة وذلك بمنزله في مدينة أبوظبي.

وتبادل صاحب السمو حاكم الفجيرة مع معالي أحمد خليفة السويدي الأحاديث الودية، معربا سموه عن تمنياته له بموفور الصحة والشفاء العاجل.

وأعرب معالي أحمد خليفة السويدي عن بالغ الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي لاهتمام سموه وزيارته.

من جهة أخرى، استقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة صباح أمس في قصر سموه بالرميلة الطفلة المواطنة ميرة برفقة والدها إبراهيم الخزيمي، بمناسبة فوزها بالمسابقة العالمية لمنظمة PAMA العالمية للحساب الذهني الياباني وهنأ صاحب السمو حاكم الفجيرة الطفلة ميرة على هذا الإنجاز العالمي.