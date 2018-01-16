عصف ذهني لتبنّي الذكاء الاصطناعي في شرطة عجمان

نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان دورة تدريبية لموظفيها تضمنت ورش عمل وعصفاً ذهنياً لترسيخ وتبني الذكاء الاصطناعي في القيادة، تحقيقاً للهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، وقد انعقدت الدورة في معهد التدريب بشرطة عجمان.

وقال العقيد خالد بن هندي مدير معهد تدريب الشرطة، إن تنظيم هذه الدورة جاء دعماً لرؤية دولة الإمارات نحو استشراف المستقبل وتحقيق الريادة العالمية بالتركيز على الاستخدام الأمثل لتقنيات المستقبل.

وأضاف أن شرطة عجمان تسعى لمواكبة حركة الانتقال إلى ترسيخ الذكاء الاصطناعي لتطوير تطبيقات شرطية تسهم في رفع جودة الحياة وتسريع الانتقال إلى الجيل الجديد من الخدمات. عجمان - البيان