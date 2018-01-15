توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا الى غائم جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام مثيرة للغبار خاصة على المناطق المكشوفة ونشطة إلى قوية على الخليج العربي وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية وقد يتشكل الضباب او الضباب الخفيف.

وذكر المركز في بيان له ان حركة الرياح تكون شمالية غربية / 18 - 30 / 40 كم/ ساعة على اليابس بينما تكون من 35 - 50 /60 كم/ساعة على البحر.. فيما سيكون البحرمضطرب - شديد الاضطراب .. مع ارتفاع الموج من 3 - 5 أقدام قرب الساحل ومن 6- 8 / 10 أقدام في العمق.. فيما سيحدث أعلى مد عند الساعة 12:17 وأدنى جزر عند الساعة 19:42.

درجات الحرارة نسب الرطوبة

المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا

أبوظبي 23 15 90 40

دبي 24 16 90 40

الشارقة 24 13 85 45

عجمان 24 14 85 45

أم القيوين 24 13 85 50

رأس الخيمة 24 14 90 45

الفجيرة 25 17 65 20

العين 25 12 95 25

ليوا 24 11 95 30

الرويس 23 13 90 45

السلع 23 12 95 30

دلما 23 17 80 50

طنب الصغرى 23 18 80 45

طنب الكبرى 23 18 80 45

أبوموسى 23 17 80 45