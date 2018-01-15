أعلنت رزان المبارك الأمين العام لهيئة البيئة بأبوظبي عن افتتاح أكبر مشروع لتخزين المياه في منطقة الظفرة في ليوا "مشروع التخزين الاستراتيجي للمياه العذبة في ليوا" ضمن اسبوع أبوظبي للاستدامة.

يضم المشروع شبكة من 315 بئرا تمتد تحت رمال صحراء ليوا، مزودة بمضخات لاستخراج المياه،يغذي احد أطول خطوط الانابيب في الدولة، من محطة الشويهات لتحلية المياه بمعدل 7 ملايين جالون حوالي(32.000متر مكعب) يوميا لأكثر من 27شهرا.

وأبانت المبارك أن تكلفة المشروع بلغ 1,61 مليار درهم اي ما يعادل 435,616,000 دولار في إحدى أكثر المناطق جفافا في العالم، إذ لا تتجاوز الأمطار السنوية فيها 10سم لـ 100مليون جالون من احتياطات المياه العذبة يوميا عند الحاجة إليها.