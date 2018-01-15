محمد بن زايد: الإمارات نموذج للعمل المشترك في التصدي للتحديات الدولية

أكد صاحب السمو الشيخ محـــمد بن زايــد آل نهيان، ولي عهد أبوظـــبي نائب القائد الأعلى للـــقوات المسلحة، أن الإمارات، من خلال سياســتها ونموذجها في المنطقة، ترســل رسائل إيجابية بضرورة التسامح والتعايش، والعمل التنموي المشترك للتصدي للعديد من التحديات التي تواجهنا مجتمعين في إطار الأسرة الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس في قصر البحر، كلاً على حدة، ميروسلاف لاجاك، رئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها الـ72، وتارو كونو، وزير الخارجية الياباني، اللذين يزوران البلاد لحضور اجتماع (آيرينا) في أبوظبي. وعبّر سموه عن دعمه للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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