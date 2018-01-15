محمد بن زايد يطلع على كتاب «حالة البيئة في 2017»

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمجلسه في قصر البحر، وفداً من هيئة البيئة في أبوظبي، برئاسة رزان خليفة المبارك، الأمين العام للهيئة، وفريق من الخبراء والمتخصصين الإماراتيين العاملين بالهيئة الذين أعدّوا كتاب «حالة البيئة في 2017»، الذي أصدرته الهيئة في شهر نوفمبر الماضي. حضر مجلس سموه، سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين.

واطلع سموه على كتاب «حالة البيئة في 2017»، الذي يعد أول إصدار يتم إعداده من قِبل كوادر إماراتية متخصصة وخبيرة بالمجالات البيئية المختلفة، ويقدم نظرة شاملة عن الوضع الحالي للبيئة في إمارة أبوظبي، ويعتبر بمنزلة تقييم للجوانب البيئية المختلفة التي تشمل نوعية الهواء، وموارد التربة، والموارد المائية، ونوعية المياه البحرية، والتنوع البيولوجي، إضافة إلى قضايا بيئية مهمة، مثل تغير المناخ، ومصائد الأسماك، والغابات والنفايات في الإمارة.

محاور

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من فريق عمل الكتاب، الذين يبلغ عددهم 20 موظفاً، إلى أهم المحاور التي يتضمنها الكتاب، ورؤيتهم لتعزيز مفاهيم البيئة والمحافظة عليها واستدامتها.وأشاد سموه بهذه الجهود، وحثهم على مواصلة الأبحاث والدراسات البيئية المعنية برفع مستويات كفاءة استغلال الموارد، وتعزيز قيم التنمية المستدامة والحفاظ على مكونات البيئة واستثمارها بالشكل الأمثل.

ومن جانبهم، أعرب فريق العمل عن اعتزازهم بهذا اللقاء الذي يعكس اهتمام وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على دعمهم وإيمانه بدورهم، وقدرتهم على الإسهام في النهضة الشاملة التي تعيشها دولة الإمارات.وتقدمت رزان خليفة المبارك، الأمين العام للهيئة، بتحية شكر وتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعم سموه الدائم وتوجيهه المستمر، مما مكّن الهيئة من تحقيق العديد من الإنجازات الرائدة في مجال حماية البيئة التي ما كانت لتتحقق لولا السياسة والتوجيهات الحكيمة لسموه، والثقة التي تعتز بها الهيئة.

حضر مجلس سموه، سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح.