محمد بن زايد: المبادرات الذاتية متأصلة في مجتمع الإمارات

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مجلس قصر البحر أمس عدداً من المتطوعين المشاركين في الفعاليات والأنشطة التي نظمت في الدولة خلال الفترة الماضية.

ورحب سموه بالمتطوعين المشاركين في تنظيم وإدارة الفعاليات وأثنى على جهودهم التي بذلوها في إنجاح الأحداث الوطنية المختلفة وما قدموه من أعمال إيجابية أسهمت في نجاح وإبراز تلك الفعاليات بما يعزز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً، وخلال حديثه مع المتطوعين أعرب صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن تقديره واعتزازه بتلك الجهود والمبادرات الذاتية، مؤكداً سموه أنها تعبر عن ثقافة راسخة وسلوك حضاري متأصل في مجتمع الإمارات الذي تتزايد فيه هذه الشريحة باستمرار بما يعكس الحس الوطني والمسؤولية المجتمعية في التطوع لخدمة الوطن.

ومن جانبهم أعرب المتطوعون عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معربين عن اعتزازهم بالمشاركة مع الجهات الحكومية في إنجاح المبادرات الوطنية المختلفة، مؤكدين أن هذا أقل واجب وطني يردون من خلاله الجميل للوطن ويتركون بصمات إيجابية في مسيرة الخير والعطاء لوطننا الغالي.

حضر مجلس سموه، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية.