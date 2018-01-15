الرئيس الموريتاني يصل إلى البلاد لحضور القمة العالمية لطاقة المستقبل

المصدر:
  • أبوظبي - وام
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محمد ولد عبدالعزيز وفي استقباله سيف بن زايد | وام

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وصل إلى البلاد مساء أمس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة لحضور القمة العالمية لطاقة المستقبل.

وكان في مقدمة مستقبليه في المطار الرئاسي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

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