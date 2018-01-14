محمد بن زايد يستقبل وزير الخارجية الياباني

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر البحر معالي تارو كونو وزير الخارجية الياباني الذي يزور البلاد حاليا لحضور اجتماع الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" الذي يعقد في أبوظبي.

ورحب سموه بوزير الخارجية الياباني والوفد المرافق له وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات واليابان وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.

وتطرق الحديث إلى تعزيز مجالات التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أهمية العمل المشترك لتعزيز العلاقات التاريخية التي تربط دولة الامارات مع اليابان بكل ما تحمله من خير وفرص للبلدين الصديقين لافتا سموه الى التقدير الكبير الذي تكنه الدولة لليابان حكومة وشعبا.

وتناول اللقاء أهم محاور اجتماع " آرينا" الذي اختتم أعماله اليوم فيما يتعلق بالخطط الاستراتيجية المقبلة لقطاع الطاقة المتجددة.

كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الإحتياجات الخاصة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وكانجي فوجيكي سفير اليابان لدى الدولة والوفد المرافق للوزير الياباني.