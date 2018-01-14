محمد الشرقي: حريصون على دعم الصيادين بما يعزز الارتقاء بالمهنة

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، حرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على دعم الصيادين في الإمارة، وتوفير كل الاهتمام والعون لهم، بما يضمن الارتقاء بمهنة الصيد، وتعزيز دور الصيادين في المجتمع، وتأمين حياة كريمة لهم ولعائلاتهم.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها سمو ولي عهد الفجيرة أمس لجمعية الصيادين في دبا الفجيرة، حيث التقى سموه الصيادين واستمع إلى مطالبهم واقتراحاتهم، إضافة إلى شرح عن أهم خطط الجمعية ومبادراتها الكفيلة بتذليل المعوقات التي تواجهها مهنة الصيد. ووجّه سموه بتوفير أفضل الخدمات وتطويرها، بما يلبي متطلبات الصيادين، ويضمن تنفيذ أفضل الممارسات لتنظيم مهنة الصيد، وتطبيق التشريعات والقوانين المعنية بتنظيم مهنة صيد الأسماك وتطويرها.

وحضر سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي مأدبة الغداء التي أقامتها جمعية الصيادين على شرف سموه في مجلسهم الخاص بمدينة دبا الفجيرة.

رافق سموه، خلال الزيارة، سالم الزحمي، مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، والمهندس حسن اليماحي، مدير بلدية دبا، وعدد من كبار المسؤولين وأعيان المدينة.