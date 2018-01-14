حمدان بن زايد يزور المواطن خليفة خلفان المحيربي

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة المواطن خليفة خلفان المحيربي وذلك في منزله بأبوظبي.

ورحب المواطن خليفة المحيربي بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان.. معرباً عن سعادته وأفراد أسرته بزيارة سموه الكريمة وتشريفه لهم.

وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات الحميمة التي تربط القيادة الحكيمة بالمواطنين ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها وحرصها على متابعة شؤون حياتهم وتلمس احتياجاتهم، سائلين الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا ويديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.

رافق سموه خلال الزيارة عيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.