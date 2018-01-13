شرطة الشارقة تطلق راداراً لضبط شاغلي مواقف ذوي الهمم

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة في إدارة المرور والدوريات راداراً خاصا لضبط المركبات المتوقفة في مواقف ذوي الهمم ، وغير المصرّح لها قانوناً، والذي بدأ عمله من تاريخ 10/1/2018 كمرحلة تجريبية للوقوف على سلبياته وإيجابياته وتحسين ادائه لدشينه بشكل رسمي قريباً ، وسيوزع في مراكز التسوق وأمام الحدائق ومختلفة الأماكن الحيوية بإمارة الشارقة .

يأتي ذلك تجسيداً لإستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً ، وتعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة .

وعن الرادار الجديد، أوضح المقدم محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات ، أن الجهاز يقوم بإنذار المركبات غير المصرح لها بإضائات تنبيهيه عند دخول مواقف ذوي الهمم لمدة أقل من دقيقة ، لتنبيه السائق بضرورة المغادرة فوراً، وإذا لم يغادر تتم مخالفته .

وأكد علاي ، أن الرادار وضع من أجل الحفاظ على حقوق شريحة ذوي الهمم التي تحظى بدعم من القيادة الرشيدة بدولة الإمارات العربية المتحدة .

وأشار مدير إدارة المرور والدوريات إلى أن الجهاز يحتوي على كاميرا تلتقط صورة للسيارة أثناء دخولها ووقت خروجها من الموقف لاحتساب فترة التوقف، إضافة إلى كاميرا فيديو توثق عملية توقف السائق المخالف للتأكد من حصول المركبة على تصريح لهذه المواقف من عدمه ، إلى جانب تميز الرادار الجديد في عمله بالطاقة الشمسية وهو صديق للبيئة .