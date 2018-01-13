نهيان بن مبارك ومحمد القرقاوي يعزيان آل الشعفار

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  • دبي ـ وام
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نهيان بن مبارك ومحمد القرقاوي خلال العزاء | وام

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قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، والأمير راشد بن عبد العزيز آل سعود مساء أمس واجب العزاء إلى آل الشعفار في وفاة المغفور له عزيز عبدالله الشعفار وذلك بمنزل الفقيد في منطقة أم سقيم.

وأعربوا خلال تقديمهم العزاء إلى كل من أشقاء الفقيد الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية وأحمد وعلى الشعفار وأنجال الفقيد محمد وعلي وخالد عزيز عبدالله الشعفار - عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لأسرة وأبناء وذوي الفقيد، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما قدم واجب العزاء عدد من كبار الشخصيات والأعيان ورجال الأعمال والمواطنين.

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