طحنون بن محمد يحضر أفراح الكعبي في العين

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقامه اللواء الركن سالم هلال سرور الكعبي قائد الاحتياط وعلي سيف علي الكعبي بمناسبة زفاف أنجالهما هلال سالم الكعبي وأحمد سالم الكعبي وسيف علي سيف الكعبي وذلك في مركز العين للمؤتمرات بمدينة العين. وهنأ سموه العرسان وذويهم بهذه المناسبة وبارك لهم ولعموم قبيلة الكعبي أفراحهم.
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حاكم رأس الخيمة وولي عهد الفجيرة يحضران أفراح الخاطري والقاسمي
حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة..
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معرض متحف الاتحاد شاهد على الملحمة الوطنية عبر الأجيال
يستضيف متحف الاتحاد معرضه المؤقت الثاني «حُماة الوطن تضحية وعطاء» الذي فتح أبوابه أمام الزوار في ديسمبر الماضي ..
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زايد يفتتح الدورة الجديدة للمجلس الوطني الاتحادي
افتتح صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس الدولة، الدور العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع للمجلس الوطني الاتحادي،
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هزاع بن زايد يحضر زفاف 7 عرسان من أبناء المزاريع
شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي حفل الاستقبال المقام بمناسبة العرس الجماعي لعدد من أبناء قبيلة المزاريع..
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سعيد بن طحنون يحضر أفراح الحساني والرشيدي في العين
حضر الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه أحمد سعيد محمد الحساني، بمناسبة زفاف نجله منصور إلى كريمة صالح فايز محسن الرشيدي.
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نهيان بن مبارك يحضر أفراح المحمود والكعبي في الشارقة
حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح حفل الاستقبال الذي أقامه جاسم محمد المحمود بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة عبيد سعيد الكعبي.
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عبدالله بن سالم يحضر أفراح المحمود والكعبي
حضر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، حفل الاستقبال الذي أقامه جاسم محمد المحمود بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة عبيد سعيد الكعبي.
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طحنون بن محمد يحضر أفراح الكعبي في العين
حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقامه اللواء الركن سالم هلال سرور الكعبي..
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265 موظفة في «كهرباء الشارقة».. بينهن 41 مهندسة
265 موظفة يعملن بلا كلل في هيئة كهرباء ومياه الشارقة، 41 منهن مهندسات ومساعدات مهندس، ما يشكل دعماً وتمكيناً مستحقاً لنصف المجتمع؛ المرأة.
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نهيان بن مبارك ومحمد القرقاوي يعزيان آل الشعفار
قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل،
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أحمد السويدي والشيوخ يعزّون في وفاة سلطان الظاهري
قدم معالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، واجب العزاء إلى سعيد سلطان بن حرمل الظاهري، في وفاة والده المغفور له سلطان سالمين بن حرمل الظاهري.
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محميات الإمارات موطن دافئ للطيور المهاجرة
تعد الإمارات مقصداً لمئات الأنواع من الطيور المهاجرة من خلال محمياتها التي يصل عددها إلى 43 محمية متوزعة في مختلف مناطقها والتي تشكل موائل مهمة للطيور المهاجرة،