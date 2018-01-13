حفل

طحنون بن محمد يحضر أفراح الكعبي في العين

المصدر:
  • العين - وام
التاريخ:

طحنون بن محمد متوسطاً العرسان والحضور | وام

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حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقامه اللواء الركن سالم هلال سرور الكعبي قائد الاحتياط وعلي سيف علي الكعبي بمناسبة زفاف أنجالهما هلال سالم الكعبي وأحمد سالم الكعبي وسيف علي سيف الكعبي وذلك في مركز العين للمؤتمرات بمدينة العين. وهنأ سموه العرسان وذويهم بهذه المناسبة وبارك لهم ولعموم قبيلة الكعبي أفراحهم.

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