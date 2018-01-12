«الاتحادية» تفتتح محطة كهرباء المدينة القديمة في أم القيوين

افتتح محمد محمد صالح المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء صباح امس محطة المدينة القديمة 2 في أم القيوين، وهي محطة ذات قدرة استيعابية تبلغ 75ميغا فولت أمبير بجهد كهربائي 33/‏‏‏11كيلو فولت بكلفة مالية تقدر ب28 مليون درهم، كما أن الهيئة تعتزم إنشاء 20 محطة جديدة للكهرباء في مختلف المناطق الشمالية.

وقال صالح: إن المحطة تعتبر ضمن 4 محطات الكهربائية الجديدة التي قامت الهيئة الاتحادية للكهرباء بتنفيذها على مستوى أم القيوين وذلك بهدف إحلال المحطة القديمة بعد مرور أكثر من 37عاما عليها في الخدمة، كما أن المحطة ستخدم المباني الحكومية والسكنية والتجارية الحالية والمزمع إنجازها مستقبلا في المناطق التابعة لها، كمنطقة الهوية ومنطقة المباني الحكومية، بالإضافة إلى منطقتي الروضة والرأس.