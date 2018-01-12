سعيد السبوسي وفهد عبد الرحمن بن سلطان في ثاني حلقات برنامج «عام زايد»

تستضيف الحلقة الثانية من برنامج «عام زايد»،التي تبث اليوم، على قنوات مؤسسة دبي للإعلام، كلا من سعيد السبوسي مرافق المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وفهد عبد الرحمن بن سلطان نائب الأمين العام لقطاع المساعدات الدولية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتية.

ويأتي إطلاق مؤسسة دبي للإعلام للبرنامج الجديد «عام زايد»، تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد عام 2018 «عام زايد»، وليكون مناسبة وطنية تقام للاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، وبالتزامن مع الذكرى المئوية الأولى لميلاد الراحل الكبير، وإبراز دوره في تأسيس وبناء ونهضة الدولة إلى جانب إنجازاته إقليمياً وعالمياً، وتجسيد مكانته الاستثنائية والفريدة محلياً وعربياً ودولياً.

سند الإنسانية

ويتوقف مرافق الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله عند العديد من الجوانب في شخصية القائد الراحل مثل استقباله لعدد من مندوبي الشركات المطورة لمختلف القطاعات في الدولة، كما يتحدث عن تعلمه الكثير من الصفات والأخلاق النابعة من حكمة ومحبة الراحل الكبير للوطن والمواطن، بالإضافة إلى مرافقته للشيخ زايد في رحلات الصيد «المقناص»، مشيراً إلى أهمية العمل في حياة الشيخ زايد واحترامه للمواطن المنتج، إلى جانب العديد من المحاور والمواضيع الخاصة بمسيرة القائد الراحل.

من جهته، يتحدث فهد عبد الرحمن بن سلطان، عن أعمال الشيخ زايد رحمه الله الخيرية والتي ترتقي إلى مستوى الإنسانية وحب الخير للجميع، كذلك الأيادي البيضاء التي كان القائد الراحل يمدها إلى مختلف دول العالم دون تفرقة في اللون أو الدين أو العرق، مشيراً في الوقت نفسه إلى المبادرات التي ستقوم هيئة الهلال الأحمر الإماراتية بإطلاقها على المستوى المحلي والدولي، بعد الانتهاء من وضع الخطة المتكاملة والشاملة لزيارة مختلف البلدان والأماكن التي قام الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، بإقامة وإنشاء عشرات الأعمال الإنسانية والخيرية فيها، وذلك لزيادة آلية تشغيلها وخدمتها لشرائح أوسع من الناس حول العالم، كما يتوقف نائب الأمين العام لقطاع المساعدات الدولية في الهيئة، عند الاهتمام الكبير الذي يوليه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، لمختلف مشاريع الهيئة على المستوى المحلي والعالمي رغم المهام الملقاة على عاتقه.

14:00

يبث برنامج «عام زايد»، كل جمعة على شاشات قنوات مؤسسة دبي للإعلام في بث مشترك ابتداء من الساعة: 14:00 بتوقيت الإمارات، الساعة: 10:00 بتوقيت غرينتش، وهو من تقديم الإعلامي الإماراتي أيوب يوسف، ومن إخراج محمد آل رضا، وتنسيق عبير السليماني، والمنتج المنفذ وسام كتكت الذي يتولى أيضاً مهمة إعداد النصوص والتقارير المرفقة، فيما الإشراف لعبد الله السركال.

وتنضم قنوات مؤسسة دبي للإعلام في بث مشترك، لتقديم البرنامج الجديد.