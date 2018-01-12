محمد بن زايد يحضر أفراح المزروعي والرميثي

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من باولو جينتيلوني، رئيس الوزراء الإيطالي.



وجرى خلال الاتصال بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تدعيمها وتطويرها بما يحقق المصالح المتبادلة، كما تناول الاتصال آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جهة أخرى حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي حفل الاستقبال الذي أقامه محمد خلفان المزروعي عصر أمس في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي بمناسبة زفاف نجله «خلفان» إلى كريمة مرشد صالح الرميثي. وتخلل حفل الاستقبال الذي حضره معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح وعدد من الشيوخ والمسؤولين وجمع من المدعوين وأقارب وأهل العروسين، عروض من الفنون الشعبية والأهازيج واللوحات التراثية.