«شباب شرطة أبوظبي» يناقش مبادراته في «عام زايد»

ناقش مجلس شباب شرطة أبوظبي في أولى جلساته الاستشرافية لعام 2018 أجندة مبادراته ومشاريعه خلال (عام زايد).

وأكد المجلس أن تكون تلك المبادرات والمشاريع قائمة ومستمدة من نهج وفكر المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال الرائد الدكتور أحمد الرمحي رئيس مجلس شباب شرطة أبوظبي خلال الجلسة الحوارية التي نظمها أمس (الثلاثاء) في مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي، إن المجلس يسعى للتوصل إلى عدد من المبادرات والمشاريع الداخلية والخارجية بهدف تحقيق الرؤية التي تتطلع لها القيادة الرشيدة من خلال تمكين الشباب وإعطائهم الفرصة للعمل بطريقتهم وإظهار إبداعاتهم وطموحاتهم وترجمتها إلى مشاريع ومبادرات على أرض الواقع.

وعرض عدد من أعضاء المجلس مبادرات وأفكاراً تمهيداً لاعتمادها وعرضها على اللجنة التنفيذية بشرطة أبوظبي لتكون ضمن أجندة المجلس لعام 2018