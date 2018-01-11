محمد التلاي: «عام زايد» مناسبة لتجديد العهد لمؤسس الدولة

أكد محمد سيف التلاي المدير العام لدائرة الرقابة المالية بأم القيوين أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» عام 2018 «عام زايد» مناسبة وطنية هامة نحتفي بها بفخر واعتزاز بمآثر «زايد الخير» والقيم الأصيلة التي زرعها في نفوس أبنائه.

وقال التلاي: إن «عام زايد» مناسبة لتجديد العهد للسير على خطى مؤسس دولة الإمارات وباني نهضتها الذي اقترن اسمه بالخير حتى أصبح «زايد الخير» معروفاً في جميع بقاع الأرض.

وأكد أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» حي في قلوب أبناء وبنات الإمارات من خلال رؤيته وبصماته وقيمة وإنسانيته فهو حاضر في كل إنجاز تحققه الإمارات وفي كل خطوة تخطوها نحو التميز والريادة والعطاء.

وأضاف: إن الشيخ زايد «طيب الله ثراه» استطاع أن يؤسس ولاء كبيراً لكيان الاتحاد وعمل على ترسيخ مفهوم الحقوق والواجبات لدى المواطن وشهد بعدله وكرمه الجميع.